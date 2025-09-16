Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekildi

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, seçim sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.



"Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir seçim sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Listelerin yarın verilecek olması nedeniyle bu adımı erkenden atmayı zaruri gördük. Sayın Sadettin Saran'ın yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermesi kendi takdir ve tasarrufundadır.

Tek gayemiz Fenerbahçe'dir. Dün olduğu gibi gelecekte de Fenerbahçemiz için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Seçimde kazananın Fenerbahçe olması, camiamızın bir ve bütün halinde yoluna devam etmesi tek isteğimizdir. Adaylığımı açıkladığım günden bu yana yanımda olan tüm Fenerbahçe sevdalılarına ve benimle birlikte cesurca bu yolda yürüyen tüm yol arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yarınlar Fenerbahçe'nin."