Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekildi

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yaptığı açıklamada Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, seçim sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

"Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir seçim sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Listelerin yarın verilecek olması nedeniyle bu adımı erkenden atmayı zaruri gördük. Sayın Sadettin Saran'ın yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermesi kendi takdir ve tasarrufundadır.
Tek gayemiz Fenerbahçe'dir. Dün olduğu gibi gelecekte de Fenerbahçemiz için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Seçimde kazananın Fenerbahçe olması, camiamızın bir ve bütün halinde yoluna devam etmesi tek isteğimizdir. Adaylığımı açıkladığım günden bu yana yanımda olan tüm Fenerbahçe sevdalılarına ve benimle birlikte cesurca bu yolda yürüyen tüm yol arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yarınlar Fenerbahçe'nin."

Çerkezköy’de kan donduran olay: Oğul, babasını silahla öldürdüÇerkezköy’de kan donduran olay: Oğul, babasını silahla öldürdüYurt
Emlak Katılım tasarruf finansman sisteminde son durum, Faizsiz finansman modeliyle ev ve araç sahibi olma imkânıEmlak Katılım tasarruf finansman sisteminde son durum, Faizsiz finansman modeliyle ev ve araç sahibi olma imkânıEkonomi
Fenerbhaçe
Günün Manşetleri
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!
İsrail’in katılması halinde Eurovision'da olmayacaklar!
“Her üç depremzededen ikisi evine kavuştu”
Can kaybı 65 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme
SGK’dan yerli ilaç hamlesi
Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi
Konut satış verileri belli oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
Çok Okunanlar
23 ilde sağanak, havalar soğuyor! 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
İstanbul'da dev kesinti! İstanbul'da dev kesinti!
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi
En düşük faizli kredi hangi bankada? En düşük faizli kredi hangi bankada?
Hangi banka en çok kazandırıyor? Hangi banka en çok kazandırıyor?