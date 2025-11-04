Devler Ligi'nde kader gecesi: 3 puanlı Napoli, eşit puandaki E. Frankfurt'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Grupta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3'er puanda bulunan Napoli ve Eintracht Frankfurt, Stadio Diego Armando Maradona'da kozlarını paylaşıyor. Gruptan çıkma iddialarını sürdürmek için her iki takımın da mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu bu "tamam ya da devam" maçında nefesler tutulacak!

DEV MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadele, bugün saat 20:45'te başlayacak. Stadio Diego Armando Maradona'da oynanacak karşılaşma tabii spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Onur Şahin üstlenirken, Portekizli hakem J. Pinheiro düdük çalacak. VAR'da ise yine Portekiz'den T. Martins görev yapacak.

Gruba istedikleri gibi başlayamayan iki dev için de bu maç bir "kırılma anı" niteliğinde. 3 puanlı Napoli 23. sırada, 3 puanlı Frankfurt ise averajla 22. sırada yer alıyor. Kendi liglerinde son 3 maçtır yenilgi yüzü görmeyen (Napoli 2G, 1B; Frankfurt 1G, 2B) iki takımın Devler Ligi'ndeki bu kapışması, gruptaki kaderlerini büyük ölçüde belirleyecek.

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Teknik direktörlerin bu zorlu mücadelede sahaya sürmesi beklenen kadroları şöyle:

Napoli (4-3-3): V. Savic; G. Di Lorenzo, A. Rrahmani, J. Jesus, L. Spinazzola; S. Lobotka, F. Anguissa, S. McTominay; M. Politano, D. Neres, R. Höjlund.

E. Frankfurt (3-4-2-1): M. Zetterer; R. Kristensen, R. Koch, A. Theate; R. Doan, H. Larsson, E. Skhiri, N. Brown; A. Knauff, J. Burkardt, E. Wahi.