Devler Ligi'nde kritik viraj: Yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Çeyrek final rövanş maçlarıyla birlikte yarı finale yükselecek takımlar bu hafta belli olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Devler Ligi'nde kritik viraj: Yarı finalistler belli oluyor
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final rövanş maçları başlıyor. Yarın ve 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak toplam dört mücadeleyle, turnuvanın yarı finalistleri netlik kazanacak.

GÖZLER DORTMUND VE VILLA’DA

9 Nisan Salı (yarın) akşamı, Türk saati ile 22.00’de başlayacak karşılaşmalarda;

Borussia Dortmund (Almanya), ilk maçı 4-0 kaybettiği Barcelona (İspanya) karşısında mucize arayacak.

Aston Villa (İngiltere) ise kendi sahasında Paris Saint-Germain (Fransa)’ı ağırlayacak. İlk karşılaşmayı 3-1 kaybeden İngiliz temsilcisi, tur umutlarını sürdürmek için sahaya çıkacak.

16 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.00’de oynanacak iki kritik karşılaşmada ise şu eşleşmeler futbolseverlerle buluşacak:

Inter (İtalya), 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih (Almanya)'i ağırlayacak.

Real Madrid (İspanya), deplasmanda 3-0 yenildiği Arsenal (İngiltere) karşısında tarihi bir geri dönüş için mücadele edecek.

Bu karşılaşmalar sonunda tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun yarı finalistleri olacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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