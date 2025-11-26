Devler Ligi’nde zirve savaşı! Arsenal - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun zirvesinde nefesler tutuldu. Arsenal ve Bayern Münih "kusursuz" serilerini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Geride kalan 4 haftada her iki takım da 4 galibiyet alırken, +11 averajla rakiplerine büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Hafta sonu Tottenham’ı 4-1 yenerek derbi zaferi yaşayan Arsenal ile Freiburg’u 6-2 mağlup ederek gövde gösterisi yapan Bayern Münih’in kapışması futbol şöleni vaat ediyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23:00’te başlayacak olan bu dev final havasındaki maç, dijital yayın platformu tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Emirates Stadyumu’ndaki mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

İKİ TAKIM DA "KUSURSUZ" İLERLİYOR

Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakıldığında Bayern Münih 1., Arsenal ise 2. sırada yer alıyor. İki takım da henüz puan kaybı yaşamadı. Arsenal, saha ve seyirci avantajını kullanarak Harry Kane önderliğindeki Alman devini durdurmak ve liderliği tek başına ele geçirmek istiyor. Bayern Münih ise Londra deplasmanından galibiyetle dönerek gücünü bir kez daha kanıtlama peşinde.

MUHTEMEL 11'LER:

Ev sahibi Arsenal’in sahaya D. Raya, W. Saliba, P. Hincapie, J. Timber, R. Calafiori, M. Zubimendi, D. Rice, B. Saka, E. Eze, L. Trossard ve M. Merino 11’i ile çıkması bekleniyor.

Konuk ekip Bayern Münih’in ise M. Neuer, D. Upamecano, J. Tah, K. Laimer, J. Stanisic, J. Kimmich, A. Pavlovic, M. Olise, L. Karl, S. Gnabry ve H. Kane 11’i ile mücadele etmesi öngörülüyor.