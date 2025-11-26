Şampiyonluk tadında mücadele: PSG - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir mücadele sahne alıyor. Fransız devi Paris Saint-Germain, Parc des Princes’te İngiliz temsilcisi Tottenham’ı konuk ediyor.

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Luis Enrique’nin öğrencileri, 7. sırada yer alıyor. Ev sahibi PSG, bu maçı kazanarak ilk 8 içerisindeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Diğer tarafta ise Thomas Frank yönetimindeki Tottenham, topladığı 8 puanla 12. basamakta bulunuyor. Londra ekibi, zorlu Paris deplasmanından galibiyetle dönerek rakibinin önüne geçmeyi ve doğrudan son 16 turu potasına girmeyi hedefliyor. Her iki takım da liglerinde farklı sonuçlar aldı; PSG son maçında Le Havre'yi 3-0 yenerken, Tottenham derbide Arsenal'e 4-1 mağlup oldu.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği bu dev karşılaşma bugün 23:00’te dijital yayın platformu tabii spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Felix Zwayer yönetecek.

İKİ TAKIMDA DA HEDEF ZİRVE

PSG, iç saha avantajını ve formda yıldızlarını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak isterken, Tottenham ise Arsenal mağlubiyetinin yaralarını bu dev maçla sarmak niyetinde. 1 puanlık farkın bulunduğu iki takım arasındaki mücadele, taktiksel bir savaşa sahne olacak.

Kritik mücadele öncesinde teknik direktörlerin sahaya sürmeyi planladığı kadrolar netleşti.

Ev sahibi Paris Saint-Germain’in sahaya L. Chevalier, Marquinhos, W. Pacho, Nuno Mendes, W. Zaire Emery, Joao Neves, Vitinha, F. Ruiz, L. Kang-In, Kvaratskhelia ve B. Barcola 11’i ile çıkması bekleniyor.

Konuk ekip Tottenham’ın ise G. Vicario, P. Porro, C. Romero, M. van de Ven, D. Udogie, J. Palhinha, R. Bentancur, M. Kudus, X. Simons, W. Odobert ve Kolo Muani 11’i ile mücadele etmesi öngörülüyor.

