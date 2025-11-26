Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında futbol heyecanı Yunanistan’da yaşanacak. İspanyol devi Real Madrid, zorlu Olympiakos deplasmanına konuk oluyor.

Devler Ligi’nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan ve 9. sırada bulunan Real Madrid, Atina deplasmanından galibiyetle dönerek ilk 8 iddiasını sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Olympiakos ise bu sezon Avrupa’da istediği sonuçları alamadı. 4 maçta sadece 2 puan toplayabilen ve 32. sırada yer alan Yunan temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak turnuvada "ben de varım" demeyi hedefliyor.

MÜCADELE SAAT KAÇTA VE HANGİ PLATFORMDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma bugün saat 23.00'te tabii spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER ŞEKİLLENDİ

Kritik mücadele öncesinde teknik heyetlerin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler de netleşti.

Ev sahibi Olympiakos’un sahaya K. Tzolakis, Rodinei, P. Retsos, L. Pirola, F. Ortega, S. Hezze, D. Garcia, G. Martins, Chiquinho, D. Podence ve A. El Kaabi 11’i ile çıkması bekleniyor.

Konuk ekip Real Madrid’in ise A. Lunin, Alexander-Arnold, R. Asencio, A. Tchouameni, A. Carreras, F. Valverde, E. Camavinga, J. Bellingham, Arda Güler, K. Mbappe ve Vinicius Jr. 11’i ile mücadele etmesi öngörülüyor.

