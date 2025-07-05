Devler sahnede: PSG 9 kişiyle Bayern’i devirdi!

Mercedes-Benz Stadyumunda oynanan karşılaşma öncesinde, 3 Temmuz’da hayatını kaybeden Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva için oyuncular ve tribünler saygı duruşunda bulundu.

İLK YARIDA TEMPOLU BAŞLANGIÇ

İlk yarıya iki takım da tempolu başladı. PSG önde baskı kurarken Bayern Münih hızlı geçişlerle etkili olmaya çalıştı. Her iki ekip de pozisyonlar üretmesine rağmen kalecileri geçemedi.

Bayern Münih adına Olise ve Kane ile tehlikeli ataklar gelişirken, PSG’de Kvaratskhelia ve Hakimi’nin bindirmeleri rakip kalede etkili oldu.

6.dakikada Bayern Münih, Pavlovic’in pasında Olise ile gole yaklaştı ancak Donnarumma topu kurtardı. 15. dakikada Olise’nin ortasında Kane topa dokundu ama kaleci Donnarumma yine sahnedeydi. Sonrasında Barcola, Doué’ye pasını aktardı. Hakimi’nin ortasında Kvaratskhelia’nın şutu yan ağlarda kaldı.

VAR DEVREYE GİRDİ, GOL İPTAL

45+2. dakikada Olise’nin serbest vuruşunda Upamecano kafa vuruşuyla ağları sarstı. Ancak yarı otomatik ofsayt sistemi pozisyonun geçersiz olduğunu belirledi ve gol iptal edildi.

JAMAL MUSIALA AYAĞINI KIRDI

İlk yarıda yaşanan dramatik sakatlık oyuna damga vurdu. İlk yarının uzatma dakikalarında, Bayern Münih’in genç yıldızı Jamal Musiala, PSG ceza sahasında kaleci Donnarumma ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyunun hemen ardından acı içinde yerde kalan Musiala için sağlık ekipleri hızla sahaya girdi.

Pozisyonda yer alan PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma, Musiala’nın sakatlığı karşısında duygusal anlar yaşadı.

İlk yarının sonunda ayağı kırılan Jamal Musiala, ikinci yarıya başlayamadı. 46. dakikada Bayern Münih, yıldız oyuncunun yerine Gnabry’yi oyuna aldı.

49. dakikada PSG tehlikeli geldi. Donnarumma’nın uzun pasıyla başlayan atakta Kvaratskhelia’nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Barcola, ceza sahasında karşı karşıya kaldı. Ancak sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Neuer devleşti, gole izin vermedi.

53. dakikada Bayern Münih, Nuno Mendes’in top kaybı sonrası Kane’in pasıyla etkili geldi. Ceza sahasına giren Coman’ın sert vuruşunu Donnarumma iki hamlede kontrol etti.

YİNE YİNE DONNARUMMA!

Kimmich’in 54. dakikada kullandığı serbest vuruş sonrası Coman’ın ortasında PSG savunması topu uzaklaştırdı. 61. dakikada Olise’nin vuruşunda kaleci Donnarumma bir kez daha başarılıydı. Tecrübeli eldiven, Bayern hücumlarına adeta duvar ördü.

62. dakikada PSG’nin hızlı hücumunda Doue ceza sahasına girdi ancak paralel gönderdiği topu kimse tamamlayamadı. 65. dakikada Olise, sağ çaprazdan net bir fırsat yakaladı fakat topu üstten auta gönderdi. İki ekip de tabelayı değiştirecek fırsatları değerlendiremedi.

DOUE SAHNEDE

78. dakikada Joao Neves’in pasıyla savunma arkasına sarkan Doue, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla sağ alt köşeye müthiş bir vuruş yaptı. Top ağlarla buluştu ve PSG 1-0 öne geçti.

82. dakikada Pacho, topu alan Goretzka’ya sert bir müdahalede bulundu. Hakem Anthony Taylor tereddütsüz kırmızı kartını gösterdi. PSG sahada 10 kişi kaldı.

84. dakikada PSG’de Kvaratskhelia kenara gelirken, yerine Beraldo dahil oldu. 88. dakikada ise Bayern Münih’te Boey oyundan alınırken Guerrero sahaya girdi.

GOL SEVİNCİ KURSAKTA KALDI: OFSAYT!

87. dakikada Olise’den aldığı pasla hareketlenen Upamecano, kale alanının önüne doğru orta yaptı. Topla buluşan Kane, sağ köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Top, direğin içine çarpıp filelerle buluşsa da yardımcının bayrağı havadaydı. Gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. Tribünlerde yaşanan sevinç kısa sürdü.

Maçın sonuna en az 6 dakika ilave süre eklendi. PSG savunması, kalan sürede Bayern ataklarına karşı dirençli durdu ve skor üstünlüğünü korudu.

HERNANDEZ’DEN DİRSEK, PSG 9 KİŞİ!

90+2’de PSG’de Hernandez, topla birlikte ilerlerken Guerreiro’ya yaptığı dirsek müdahalesi sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakem Taylor pozisyona çok yakındı ve kart kararını tereddütsüz verdi. PSG, kalan dakikalarda sahada 9 kişi kaldı.

Bayern Münih paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Olise’yle sağ kanatta topu buluşturdu. Sol ayağıyla yaptığı ortaya defansa yardıma gelen Dembele kafa vuruşuyla karşılık verdi.

90+6’da PSG kontra atakta çok tehlikeli geldi. Vitinha’nın pasında çapraza koşu yapan Dembele, sağ ayağının üstüyle çok sert bir şut gönderdi. Kaleci Neuer’i geçen top üst direkten döndü.

Dembele, direkten dönen topun devamında yeniden sahneye çıktı. Sağ kanatta topu alan Hakimi, üç rakibinin arasından sıyrıldıktan sonra ceza sahasında Dembele’yle buluştu. Yıldız futbolcu, sağ ayağının içiyle topu sol köşeye yollayarak skoru 2-0’a getirdi.

90+9: VAR DEVREDE!

Uzatma dakikalarında Bayern Münih’te Gnabry’nin pasında topla buluşan Kimmich, ceza sahasının sağ çaprazına doğru yüksek bir top gönderdi. Kaleci Donnarumma’nın boşa çıktığı pozisyonda Müller, Nuno Mendes’le girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Anthony Taylor, tereddütsüz bir şekilde beyaz noktayı işaret etti. PSG cephesi büyük tepki gösterdi.

Tartışmalı penaltı kararının ardından devreye VAR sistemi girdi. Hakem Taylor’a pozisyonu yeniden izlemesi yönünde tavsiye geldi.

Pozisyonu dikkatlice izleyen Anthony Taylor, sahaya dönerek penaltı kararını iptal etti.

Hakemin önceki penaltı kararının geri alınmasıyla birlikte mücadele PSG lehine 2-0 sonuçlandı.