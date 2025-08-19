Dorgeles Nene, Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe, Avusturya ekibi Salzburg’dan Malili futbolcu Dorgeles Nene’yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Dorgeles Nene, Fenerbahçe’de!
Yayınlanma:

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Salzburg ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Ailemize Hoş geldin Nene 💛💙” ifadelerine yer verildi.

5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Sağlık kontrollerini tamamlayan 21 yaşındaki futbolcu, kendisini 5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz Malili oyuncu Dorgeles Nene’nin kalıcı transferi için Avusturya’nın Salzburg Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcu kendisini 5 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Nene’ye hoş geldin diyor, Çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz.”

fenerbahçe transfer
