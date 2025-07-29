Dört takım, dört kupa: Ege Üniversitesi’nden rekor başarı

Manisa’daki U21 ve Elit Türkiye Şampiyonası’nda Ege Üniversitesi spor kulübü, dört kategoride de namağlup şampiyon olarak Türkiye’nin zirvesine adını yazdırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dört takım, dört kupa: Ege Üniversitesi’nden rekor başarı
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Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Açık Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu organizasyonunda Ege Üniversitesi Spor Kulübü, sualtı ragbisinde tarih yazdı. U21 Gençler ve Elit Türkiye Şampiyonası’na katılan Ege Üniversitesi, Elit Erkek, U21 Erkek, Elit Kadın ve U21 Kadın takımlarıyla mücadele ettiği dört kategoride de yenilgisiz performans sergileyerek dört ayrı Türkiye şampiyonluğu kazandı.

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Turnuvada gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken Egeli sporcular, elde ettikleri bu başarılarla hem Ege Üniversitesi’ni hem de İzmir’i gururlandırdı. Dört farklı kategoride rakiplerine geçit vermeyen ekipler, sualtı ragbisinde tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Elde edilen tarihi başarı sonrası bir açıklama yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sualtı ragbisi şubesi oyuncularını ve antrenörleri tebrik etti. Budak, “Manisa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda, Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi takımlarımızın dört kategoride yenilgisiz şekilde şampiyon olması bizlere büyük bir gurur yaşattı. Takımlarımızın disiplinli çalışmaları, takım ruhu ve azimleri sayesinde elde ettikleri bu başarı, üniversitemizin spordaki kalitesini bir kez daha ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Rektör Budak ayrıca, “Ege Üniversitesi olarak, akademik başarılarımızın yanı sıra sporda da çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi olarak güçlü spor altyapımızla, spor ekosistemimiz çatısı altında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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