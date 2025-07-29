Kaçak yapılar yıkılınca kendilerini yakmak istediler! Batman’da gergin anlar

Batman’da kaçak inşa edilen hobi bahçelerinin yıkımı sırasında gerginlik çıktı. Bazı vatandaşlar kendilerini yakmaya çalışırken, bekçi kulübesi ateşe verildi. Jandarma ve polis müdahale etti, olayda 1 kişi yaralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kaçak yapılar yıkılınca kendilerini yakmak istediler! Batman’da gergin anlar
Yayınlanma:

KAÇAK YAPI YIKIMINDA GERGİNLİK: AİLELER BENZİNLE DİRENDİ

Batman Valiliği’nin Kösetarla ve Hasankeyf yolu üzerindeki kaçak hobi bahçelerine yönelik yıkım kararı sonrası olaylar çıktı. Kararın uygulanması için bölgeye iş makineleri sevk edilirken, yapı sahipleri yıkıma engel olmak amacıyla etten duvar oluşturdu.

Gerginliğin tırmanması üzerine bazı vatandaşlar üzerlerine benzin dökerek kendilerini yakmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan bekçi kulübesi de ateşe verildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlem aldı.

Kaçak yapılar yıkılınca kendilerini yakmak istediler! Batman’da gergin anlar - Resim : 1

POLİS VE JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Yıkıma direnen vatandaşlarla polis ve jandarma ekipleri arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında 1 kişi yaralandı. Yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Batman’daki kaçak yapıların yıkımı sürerken, bölgede tansiyonun yüksek olduğu belirtildi. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırırken, yıkımın tamamlanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

CHP’nin Meclis komisyonuna katılım şartı ne? Parti sözcüsü Deniz Yücel açıkladıCHP’nin Meclis komisyonuna katılım şartı ne? Parti sözcüsü Deniz Yücel açıkladıGündem
Pekin'i sel vurdu! 30 ölü, 80 bin tahliye, 136 köyle iletişim koptuPekin'i sel vurdu! 30 ölü, 80 bin tahliye, 136 köyle iletişim koptuDünya
Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama! Siyaseti bırakma şartını açıkladıÖzgür Özel'den dikkat çeken açıklama! Siyaseti bırakma şartını açıkladıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kaçak yapı batman
Günün Manşetleri
77 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİSE DARBE!
İBB’YE YENİ OPERASYON!
GREV KARARINI KARAYOLLARI'NA ASTILAR
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yetki belgesiz satışa ağır ceza!
İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
''TERÖRSÜZ TÜRKİYE'' KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
Gıda işletmelerinde karekod dönemi başlıyor!
Ticaret Bakanlığı’ndan labubu operasyonu!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Tarihte bugün! Tarihte bugün!
Altın uçuşa geçebilir! Altın uçuşa geçebilir!
Nuri Bilge Ceylan 21. yüzyılın en iyi 10 filmini açıkladı! Nuri Bilge Ceylan 21. yüzyılın en iyi 10 filmini açıkladı!