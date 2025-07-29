Kaçak yapılar yıkılınca kendilerini yakmak istediler! Batman’da gergin anlar
Batman’da kaçak inşa edilen hobi bahçelerinin yıkımı sırasında gerginlik çıktı. Bazı vatandaşlar kendilerini yakmaya çalışırken, bekçi kulübesi ateşe verildi. Jandarma ve polis müdahale etti, olayda 1 kişi yaralandı.
KAÇAK YAPI YIKIMINDA GERGİNLİK: AİLELER BENZİNLE DİRENDİ
Batman Valiliği’nin Kösetarla ve Hasankeyf yolu üzerindeki kaçak hobi bahçelerine yönelik yıkım kararı sonrası olaylar çıktı. Kararın uygulanması için bölgeye iş makineleri sevk edilirken, yapı sahipleri yıkıma engel olmak amacıyla etten duvar oluşturdu.
Gerginliğin tırmanması üzerine bazı vatandaşlar üzerlerine benzin dökerek kendilerini yakmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan bekçi kulübesi de ateşe verildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlem aldı.
POLİS VE JANDARMA MÜDAHALE ETTİ
Yıkıma direnen vatandaşlarla polis ve jandarma ekipleri arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında 1 kişi yaralandı. Yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Batman’daki kaçak yapıların yıkımı sürerken, bölgede tansiyonun yüksek olduğu belirtildi. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırırken, yıkımın tamamlanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı