Kaçak yapılar yıkılınca kendilerini yakmak istediler! Batman’da gergin anlar

KAÇAK YAPI YIKIMINDA GERGİNLİK: AİLELER BENZİNLE DİRENDİ

Batman Valiliği’nin Kösetarla ve Hasankeyf yolu üzerindeki kaçak hobi bahçelerine yönelik yıkım kararı sonrası olaylar çıktı. Kararın uygulanması için bölgeye iş makineleri sevk edilirken, yapı sahipleri yıkıma engel olmak amacıyla etten duvar oluşturdu.

Gerginliğin tırmanması üzerine bazı vatandaşlar üzerlerine benzin dökerek kendilerini yakmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan bekçi kulübesi de ateşe verildi. Güvenlik güçleri bölgede geniş önlem aldı.

POLİS VE JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Yıkıma direnen vatandaşlarla polis ve jandarma ekipleri arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında 1 kişi yaralandı. Yaralı vatandaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Batman’daki kaçak yapıların yıkımı sürerken, bölgede tansiyonun yüksek olduğu belirtildi. Yetkililer güvenlik önlemlerini artırırken, yıkımın tamamlanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.