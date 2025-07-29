Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama! Siyaseti bırakma şartını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. “Birinci parti çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım” diyen Özel, partide kurumsallaşmayı hedeflediklerini ve kayıt dışı siyaset anlayışına karşı olduklarını vurguladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama! Siyaseti bırakma şartını açıkladı
Yayınlanma: Güncellenme:

ÖZGÜR ÖZEL: O GECE SİYASETİ BIRAKIRIM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekonomim gazetesi yazarı Vahap Munyar’a konuştu. Seçimlerde birinci parti olamamaları halinde siyaseti bırakacağını belirten Özel, “Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım. Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık” dedi.

ÖNCELİKLİ HEDEF AB ÜYELİĞİ!

Özgür Özel, CHP’nin gelecekteki hedefleri arasında Avrupa Birliği üyeliği ve ekonomik umut olduğunu vurguladı:

“En makro ihtiyaç, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa. Vatandaşın gelecek umuduna dokunacağız. CHP gelirse ülkeyi yönetebilir, gerginlik düşer, ekonomi düzelir ve Türkiye AB’ye tam üye olur düşüncesi oluşsun istiyoruz.”

29 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?29 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?Ekonomi
Borsa İstanbul'dan karar: Gayrimenkul sertifikalarında değişiklik olacakBorsa İstanbul'dan karar: Gayrimenkul sertifikalarında değişiklik olacakGündem
Çaya bir zam daha! Fiyatlar raflara yansıdıÇaya bir zam daha! Fiyatlar raflara yansıdıEkonomi
Özgür Özel chp son dakika
Günün Manşetleri
77 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİSE DARBE!
İBB’YE YENİ OPERASYON!
GREV KARARINI KARAYOLLARI'NA ASTILAR
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yetki belgesiz satışa ağır ceza!
İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
''TERÖRSÜZ TÜRKİYE'' KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
Gıda işletmelerinde karekod dönemi başlıyor!
Ticaret Bakanlığı’ndan labubu operasyonu!
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Tarihte bugün! Tarihte bugün!
Altın uçuşa geçebilir! Altın uçuşa geçebilir!
Nuri Bilge Ceylan 21. yüzyılın en iyi 10 filmini açıkladı! Nuri Bilge Ceylan 21. yüzyılın en iyi 10 filmini açıkladı!