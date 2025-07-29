Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama! Siyaseti bırakma şartını açıkladı

ÖZGÜR ÖZEL: O GECE SİYASETİ BIRAKIRIM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekonomim gazetesi yazarı Vahap Munyar’a konuştu. Seçimlerde birinci parti olamamaları halinde siyaseti bırakacağını belirten Özel, “Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım. Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık” dedi.

ÖNCELİKLİ HEDEF AB ÜYELİĞİ!

Özgür Özel, CHP’nin gelecekteki hedefleri arasında Avrupa Birliği üyeliği ve ekonomik umut olduğunu vurguladı:



“En makro ihtiyaç, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa. Vatandaşın gelecek umuduna dokunacağız. CHP gelirse ülkeyi yönetebilir, gerginlik düşer, ekonomi düzelir ve Türkiye AB’ye tam üye olur düşüncesi oluşsun istiyoruz.”