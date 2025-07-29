Borsa İstanbul'dan karar: Gayrimenkul sertifikalarında değişiklik olacak

Borsa İstanbul AŞ, gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı uygulamasında değişikliğe gittiğini duyurdu. Açıklama, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, pay piyasasında işlem görecek gayrimenkul sertifikaları için uygulanacak fiyat marjı artık yüzde 5 olacak. Daha önce bu oran yüzde 10 olarak uygulanıyordu.

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:



"Pay piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacaktır. Değişikliğin yer aldığı Pay Piyasası Prosedürü’ne Borsamız kurumsal internet sitesinden ulaşılabilecektir. Bilgi edinilmesini rica ederim."