Dünya Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu Hindistanlı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi.
Şampiyonanın çeyrek finalinde ringe çıkan Çakıroğlu, Hindistanlı rakibiyle karşılaştı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milli sporcu, rakibini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı