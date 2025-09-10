Dünya Boks Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu Hindistanlı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası çeyrek finalinde Hindistanlı rakibini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi.

Şampiyonanın çeyrek finalinde ringe çıkan Çakıroğlu, Hindistanlı rakibiyle karşılaştı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen milli sporcu, rakibini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
