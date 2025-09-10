Üniversite öğrencilerine fırsat: 1 aylık ücretsiz abonman ve destek çantası

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 1 aylık abonman ücretleri ile kart bedellerinin belediye tarafından karşılanmasını oy birliğiyle kabul etti. Öğrencilere ayrıca destek çantası da hazırlanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Üniversite öğrencilerine fırsat: 1 aylık ücretsiz abonman ve destek çantası
Yayınlanma: Güncellenme:

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında, üniversitelere yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için önemli bir karar alındı. Meclis, öğrencilerin 1 aylık abonman ücretleri ile kart bedellerinin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına ve öğrencilere destek çantası hazırlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Toplantı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan oturumda, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen Malatya genelinde yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili sunum yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, gündeme dair konuşmasında İzmir Balçova’daki hain saldırıda şehit olan polisleri ve görev sırasında hayatını kaybeden belediye personelini rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretine de değinen Ayhan, yapılan yatırımların şehre büyük katkı sunduğunu belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin de konuşan Ayhan, “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın hayırlı olmasını diliyorum. Malatya’mızı tercih eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sevgili gençlerimiz bizlere emanet” dedi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifiyle, üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik abonman ve kart ücretleri belediye tarafından karşılanacak. Ayrıca öğrencilere ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri destek çantası hazırlanacak.

Toplantıda ayrıca imar planı değişiklikleri de görüşüldü ve bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantılarının ikinci birleşiminin ise 16 Eylül Salı günü saat 14.00’te yapılacağı açıklandı.

Gölcük’te skandal! Muhtar cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısındaGölcük’te skandal! Muhtar cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısındaYurt
İstanbul’da 11 Eylül elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe kesinti olacak mahalleleri duyurduİstanbul’da 11 Eylül elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe kesinti olacak mahalleleri duyurduElektrik Kesintisi
Adana’da işe alınmayınca garsonu tabancayla vurdu!Adana’da işe alınmayınca garsonu tabancayla vurdu!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ulaşım üniversite öğrencileri malatya
Günün Manşetleri
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale adını yazdırdı
İsrail firmaları Dubai konferansına alınmayacak
“İklim kanunu ile mücadeleyi yepyeni bir safhaya taşıdık”
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Yeni vergi düzenlemesi milyonları etkileyecek!
19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı! Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı!
Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak
Bu saatlere dikkat! Bu saatlere dikkat!
6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı! 6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı!