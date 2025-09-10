Üniversite öğrencilerine fırsat: 1 aylık ücretsiz abonman ve destek çantası

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında, üniversitelere yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için önemli bir karar alındı. Meclis, öğrencilerin 1 aylık abonman ücretleri ile kart bedellerinin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına ve öğrencilere destek çantası hazırlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Toplantı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan oturumda, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen Malatya genelinde yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili sunum yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, gündeme dair konuşmasında İzmir Balçova’daki hain saldırıda şehit olan polisleri ve görev sırasında hayatını kaybeden belediye personelini rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya ziyaretine de değinen Ayhan, yapılan yatırımların şehre büyük katkı sunduğunu belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin de konuşan Ayhan, “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın hayırlı olmasını diliyorum. Malatya’mızı tercih eden öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sevgili gençlerimiz bizlere emanet” dedi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın teklifiyle, üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik abonman ve kart ücretleri belediye tarafından karşılanacak. Ayrıca öğrencilere ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri destek çantası hazırlanacak.

Toplantıda ayrıca imar planı değişiklikleri de görüşüldü ve bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantılarının ikinci birleşiminin ise 16 Eylül Salı günü saat 14.00’te yapılacağı açıklandı.