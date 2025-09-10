Adana’da işe alınmayınca garsonu tabancayla vurdu!

Adana’nın Çukurova ilçesinde garsonluk başvurusu kabul edilmeyen 17 yaşındaki A.K., restorana giderek tartıştığı garsona tabancayla ateş açtı. Yaralanan Nizamettin Y. hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan tutuklandı.

Adana’nın Çukurova ilçesinde 17 yaşındaki A.K., garson olarak işe alınmayınca restoranda tartıştığı çalışanı tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan saldırgan, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce garsonluk için iş yerine başvuran A.K., olumsuz yanıt alınca husumet beslemeye başladı. Dün restorana ruhsatsız tabancayla gelen A.K., tartıştığı garson Nizamettin Y.’ye (44) ateş açtı.

Yaralanan Nizamettin Y. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Nizamettin Y., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede araştırma yapan motorize yunus ekipleri, şüpheliyi yakın bir sokakta olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Nizamettin Y.’nin taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana garson
