15 yaşındaki Fatih Acacı 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü, ailesine tehdit mesajları geldi

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı, akranı D.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan D.G.’nin serbest bırakıldığı, daha sonra tekrar gözaltına alındığı öğrenildi. Acacı’nın ailesi ise, cinayet sonrası kendilerine kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit mesajları gönderildiğini iddia etti.

7 Eylül akşamı Pursaklar’da bir parkta yaşıtı D.G. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Fatih Acacı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi dün Pursaklar İlçe Mezarlığı’na defnedilen Acacı’nın vefatından önceki son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Ailenin iddialarına göre, saldırganın arkadaşları olayın ardından sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Acacı ailesi, bu durumun gençleri suça teşvik ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLAR SÜREKLİ SUÇ İŞLİYOR"

Baba Mehmet Ali Acacı, “Acımız çok büyük. Çocuğum suçsuz yere hayatını kaybetti. Arkadaşıyla oyun oynamaya gideceğini söyleyerek evden çıkmış. Orada diğer çocuklarla tartışmış ve bıçaklı saldırıya uğramış. Hastanede 5 saat ameliyat edildi, 10 yerinden bıçaklanmış. Bu durumların artık önüne geçilmesi lazım. Küçük yaşta çocuklar sürekli suç işliyor” dedi.

"OĞLUMU TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER"

Acacı, evladının sakin bir karaktere sahip olduğunu söyleyerek, “Oğlum saldırgan değildi. Tuzağa düşürmüşler. Yere yatırıp etkisiz hale getirmişler, o halde bıçaklamışlar. Parka gittiğinde böyle bir şey yaşayacağını bilmiyordu” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR NEDEN BU YAŞTA SUÇ İŞLİYOR ANLAMIYORUM"

Baba Acacı, artan benzer olaylara dikkat çekerek, “Oğlumun 3 kez kalbi durmuş. 2 gün solunum cihazıyla yaşadı. Çocuklar neden bu yaşta suç işliyor anlamıyorum. Bu saldırganlara da yetişkinlere verilen cezalar verilmesi lazım. Yetkililerimizden de saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını rica ediyorum” diye konuştu.

"BİZE TEHDİT MESAJLARI GELDİ"

Acacı, oğulları vefat etmeden önce saldırganın dışarıda olduğunu, bu süreçte tehdit mesajları aldıklarını belirterek, “Kızıma ‘Seni surlardan sallandıracağız’ diye mesaj göndermişler. Bunun önüne geçilmeli” dedi.

"SENİ KARDEŞİN GİBİ ÖLDÜRÜP, KAFANI SURLARDAN ATACAĞIZ"

Ağabeyini kaybeden Beyhan Acacı da, “Kardeşim resmen katledildi. 7 kez bıçaklanmış, organları parçalanmış. Karşı taraf başsağlığı dilemedi, yaptıklarını övdüler. Bize ‘Seni kardeşin gibi öldürüp, kafanı surlardan atacağız’ diye mesajlar gönderdiler. Hiç kimseden korkmuyorum, bu davanın peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

"SALDIRGAN TUTUKLU OLMALIYDI"

Ailenin avukatlığını üstlenen kuzen Deniz Derya Çayır ise, “Saldırgan olaydan sonra gözaltına alındı ama yaşı küçük diye serbest bırakıldı. Oysa saldırıyı gerçekleştirdiğinde kuzenim hastanede tedavi altındaydı ve saldırganın tutuklu olması gerekiyordu. Aile tehdit mesajları alıyor, biz de davanın takipçisi olacağız” diye konuştu.