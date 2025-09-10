15 yaşındaki Fatih Acacı 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü, ailesine tehdit mesajları geldi

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde akranı tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Fatih Acacı’nın ailesi, olayın ardından tehdit mesajları aldıklarını ileri sürdü. Aile, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

15 yaşındaki Fatih Acacı 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü, ailesine tehdit mesajları geldi
Yayınlanma:

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 15 yaşındaki Fatih Acacı, akranı D.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan D.G.’nin serbest bırakıldığı, daha sonra tekrar gözaltına alındığı öğrenildi. Acacı’nın ailesi ise, cinayet sonrası kendilerine kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit mesajları gönderildiğini iddia etti.

7 Eylül akşamı Pursaklar’da bir parkta yaşıtı D.G. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Fatih Acacı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi dün Pursaklar İlçe Mezarlığı’na defnedilen Acacı’nın vefatından önceki son anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Ailenin iddialarına göre, saldırganın arkadaşları olayın ardından sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Acacı ailesi, bu durumun gençleri suça teşvik ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLAR SÜREKLİ SUÇ İŞLİYOR"

Baba Mehmet Ali Acacı, “Acımız çok büyük. Çocuğum suçsuz yere hayatını kaybetti. Arkadaşıyla oyun oynamaya gideceğini söyleyerek evden çıkmış. Orada diğer çocuklarla tartışmış ve bıçaklı saldırıya uğramış. Hastanede 5 saat ameliyat edildi, 10 yerinden bıçaklanmış. Bu durumların artık önüne geçilmesi lazım. Küçük yaşta çocuklar sürekli suç işliyor” dedi.

"OĞLUMU TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER"

Acacı, evladının sakin bir karaktere sahip olduğunu söyleyerek, “Oğlum saldırgan değildi. Tuzağa düşürmüşler. Yere yatırıp etkisiz hale getirmişler, o halde bıçaklamışlar. Parka gittiğinde böyle bir şey yaşayacağını bilmiyordu” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR NEDEN BU YAŞTA SUÇ İŞLİYOR ANLAMIYORUM"

Baba Acacı, artan benzer olaylara dikkat çekerek, “Oğlumun 3 kez kalbi durmuş. 2 gün solunum cihazıyla yaşadı. Çocuklar neden bu yaşta suç işliyor anlamıyorum. Bu saldırganlara da yetişkinlere verilen cezalar verilmesi lazım. Yetkililerimizden de saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını rica ediyorum” diye konuştu.

"BİZE TEHDİT MESAJLARI GELDİ"

Acacı, oğulları vefat etmeden önce saldırganın dışarıda olduğunu, bu süreçte tehdit mesajları aldıklarını belirterek, “Kızıma ‘Seni surlardan sallandıracağız’ diye mesaj göndermişler. Bunun önüne geçilmeli” dedi.

"SENİ KARDEŞİN GİBİ ÖLDÜRÜP, KAFANI SURLARDAN ATACAĞIZ"

Ağabeyini kaybeden Beyhan Acacı da, “Kardeşim resmen katledildi. 7 kez bıçaklanmış, organları parçalanmış. Karşı taraf başsağlığı dilemedi, yaptıklarını övdüler. Bize ‘Seni kardeşin gibi öldürüp, kafanı surlardan atacağız’ diye mesajlar gönderdiler. Hiç kimseden korkmuyorum, bu davanın peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

"SALDIRGAN TUTUKLU OLMALIYDI"

Ailenin avukatlığını üstlenen kuzen Deniz Derya Çayır ise, “Saldırgan olaydan sonra gözaltına alındı ama yaşı küçük diye serbest bırakıldı. Oysa saldırıyı gerçekleştirdiğinde kuzenim hastanede tedavi altındaydı ve saldırganın tutuklu olması gerekiyordu. Aile tehdit mesajları alıyor, biz de davanın takipçisi olacağız” diye konuştu.

Dünya Boks Şampiyonası’nda tarihi zafer! Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş madalyayı garantilediDünya Boks Şampiyonası’nda tarihi zafer! Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş madalyayı garantilediSpor
Annesi ve üvey kız kardeşini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki M.İ.G. tutuklandıAnnesi ve üvey kız kardeşini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki M.İ.G. tutuklandıYurt
iPhone 17, 17 Pro Max ve Air tanıtıldı: özellikler, kamera ve Türkiye’ye geliş tarihiiPhone 17, 17 Pro Max ve Air tanıtıldı: özellikler, kamera ve Türkiye’ye geliş tarihiBilim ve Teknoloji
Yemen’de İsrail saldırısı: Husiler’in Savunma Bakanlığı hedef alındıYemen’de İsrail saldırısı: Husiler’in Savunma Bakanlığı hedef alındıDünya
Günün Manşetleri
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale adını yazdırdı
İsrail firmaları Dubai konferansına alınmayacak
“İklim kanunu ile mücadeleyi yepyeni bir safhaya taşıdık”
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Yeni vergi düzenlemesi milyonları etkileyecek!
19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
''Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali''
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor! Meteoroloji uyardı: Sağanak şiddetli geliyor!
Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı! Çeyrek ve gram altın yeni haftada tarihi seviyelere çıktı!
Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji uyardı: 11 Eylül’de 22 ilde sağanak yağış etkili olacak
Bu saatlere dikkat! Bu saatlere dikkat!
6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı! 6.1’lik depremin ardından 9 bin artçı sarsıntı!