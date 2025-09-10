Dünya Boks Şampiyonası’nda tarihi zafer! Büşra Işıldar ve Şeyma Düztaş madalyayı garantiledi

Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden Büşra Işıldar, çeyrek finalde ev sahibi İngiltere'den Mary-Kate Smith ile karşılaştı. Liverpool’daki M&S Bank Arena’da gerçekleşen karşılaşmada üstün performans sergileyen Büşra, rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bu galibiyetle şampiyonada madalya almayı garantileyen ilk Türk sporcu olan Büşra Işıldar, 13 Eylül Cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile final yolunda karşı karşıya gelecek.

Maç sonrası duygularını paylaşan Büşra, “Şampiyonaya çok iyi çalıştık. Bu sene ikinci kez dünya şampiyonası düzenleniyor. Diğerinde de gümüş madalya almıştım. Burada altın madalya alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Çok uzun zamandır kamptayız, ailemizi evimizi unuttuk. Bize dua edin.” dedi.

Sırbistan’da kazandığı gümüş madalyayı hatırlatan milli sporcu, “İngiltere'de altın madalya alacağım. Bu yıl dünyada ikinci madalyamı almış oldum ama burada rengini altın yapmak istiyorum.” sözleriyle iddiasını net şekilde ortaya koydu.

ŞEYMA DÜZTAŞ KARİYER REKORU KIRDI

Büşra’nın ardından +80 kiloda ringe çıkan bir diğer milli sporcu Şeyma Düztaş da turnuvada tarihi bir başarı elde etti. Çeyrek finalde Suudi Arabistan’dan Noof Alyousef ile karşılaşan Şeyma, ilk rauntta rakibine etkili yumruklarla üstünlük kurdu ve hakem kararıyla maçı kazanarak yarı finale yükseldi.

23 yaşındaki sporcu, büyükler düzeyinde dünya şampiyonasında ilk kez madalya garantiledi. Şeyma, 12 Eylül Cumartesi günü Hindistanlı Nupur Sheoran ile yarı final maçına çıkacak.

Maç sonrasında konuşan Şeyma Düztaş, “Bronz madalyayı garantiledim. Allah’ın izniyle şimdi önce gümüşü garantileyip sonra da altını almak istiyorum. Ülkem adına güzel bir başarı elde ettim, şimdi madalyanın rengini belirleyeceğim.” ifadelerini kullandı.

HATİCE AKBAŞ VE EMRAH YAŞAR MADALYA ŞANSINI KAYBETTİ

Şampiyonanın çeyrek final seansında ringe çıkan diğer milli sporculardan Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda İtalya’dan Sirine Charaabi karşısında mücadele etti. Rakibine 5-0 mağlup olan Hatice, turnuvaya veda etti.

Erkekler 90 kiloda ise Emrah Yaşar, çeyrek finalde Azerbaycanlı rakibi Loren Berto Alfonso Domingues ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-2’lik skorla kaybeden Emrah da madalya şansını yitirdi.