Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye’ye ilk madalya: Şeyma Düztaş bronz kazandı

Dünya Boks Şampiyonası’nda heyecan devam ederken milli sporcu Şeyma Düztaş, kadınlar +80 kilo kategorisinde yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Yarı finalde Hindistanlı boksör Nupur Nupur ile karşılaşan Düztaş, zorlu mücadeleyi kaybetti.

Bu sonuçla şampiyonayı bronz madalya ile tamamlayan milli boksör, dünya üçüncüsü oldu.

İLK DÜNYA MADALYASI

Fenerbahçe sporcusu olan Şeyma Düztaş, büyükler kategorisinde katıldığı dünya şampiyonalarında kariyerinin ilk madalyasını kazanmış oldu. Bronz madalya, aynı zamanda Türkiye’ye bu turnuvadaki ilk madalya sevincini de getirdi.

SAMET GÜMÜŞ TURNUVAYA VEDA ETTİ

Öte yandan şampiyonada mücadele eden milli boksör Samet Gümüş ise erkekler 50 kilo kategorisinde ringe çıktı. Kübalı rakibi Alejandro Claro Fiz karşısında istediği sonucu alamayan Gümüş, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.