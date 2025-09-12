Elazığ’da aile kavgası kanlı bitti: 80 yaşındaki kayınbaba damadı tarafından vuruldu

Olay, Karakoçan ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle sorun yaşayan bir kadın babasının evine gitti. Eşini almak için kayınbabasının evine gelen damat ile 80 yaşındaki kayınbaba S.B. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Damat, yanında bulundurduğu tabanca ile kayınbabasını hedef aldı. Açılan ateş sonucu S.B., iki bacağından vurularak yaralandı.

YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı S.B.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Silahlı kavganın ardından kaçan damadın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.