Dünya Devi, Fenerbahçeli Yıldız İçin Geldi!

İngiliz ekibinin Uluslararası Scout Şefi Romain Poirot, Trabzonspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu takip etti.

Olumlu Rapor Verildi

Habere göre Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesine rağmen oyuncunun performansını çok beğendi ve olumlu rapor verdi. Bununla birlikte Arsenal'in milli oyuncu için kısa süre içinde hamle yapabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi, toplamda 164 maçta forma giydi. 15 gol atarken, 20 de asist yaptı.