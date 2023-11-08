Dünya Devi, Fenerbahçeli Yıldız İçin Geldi!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu'na flaş bir talip çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Dünya devi Arsenal, Trabzonspor maçında milli oyuncuyu izledi.

Dünya Devi, Fenerbahçeli Yıldız İçin Geldi!
Dünya Devi, Fenerbahçeli Yıldız İçin Geldi!

İngiliz ekibinin Uluslararası Scout Şefi Romain Poirot, Trabzonspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu takip etti.

Olumlu Rapor Verildi

Habere göre Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesine rağmen oyuncunun performansını çok beğendi ve olumlu rapor verdi. Bununla birlikte Arsenal'in milli oyuncu için kısa süre içinde hamle yapabileceği ifade edildi.

Dünya Devi, Fenerbahçeli Yıldız İçin Geldi! - Resim : 1

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi, toplamda 164 maçta forma giydi. 15 gol atarken, 20 de asist yaptı.

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# fenerbahçe # Ferdi Kadıoğlu
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