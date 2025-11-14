Dünya Kupası yolunda kader anı! Hırvatistan-Faroe Adaları maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Grupta kaderi belirleyecek bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan Hırvatistan - Faroe Adaları maçı, Stadion HNK Rijeka'da oynanacak.

Bu zorlu 90 dakika, S Sport Plus ve EXXEN platformlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Azerbaycanlı hakem Aliyar Aghayev düdük çalarken, VAR koltuğunda Portekizli T. Martins oturacak.

GRUPTA LİDERLİK VE PLAY-OFF SAVAŞI!

Maç öncesi L Grubu'nda Hırvatistan, 6 maçta 16 puanla namağlup lider. Faroe Adaları ise 7 maçta topladığı 12 puanla 3. sırada ve 13 puanlı Çekya'nın hemen arkasında play-off şansını kovalıyor. Her iki takım da son 5 maçında 4'er galibiyet alarak müthiş bir form yakaladı. Hırvatistan, grupta oynadığı ilk maçı Faroe Adaları'na karşı deplasmanda 1-0 kazanmıştı. Bu maç, Hırvatistan'ın liderliği, Faroe Adaları'nın ise play-off umutları için hayati önem taşıyor.

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Teknik direktörlerin bu zorlu mücadelede sahaya sürmesi beklenen kadroları şöyle:

Hırvatistan (4-2-3-1): D. Livakovic; J. Stanisic, M. Pongracic, J. Sutalo, J. Gvardiol; N. Moro, P. Sucic; M. Pasalic (7), M. Pasalic (15), T. Fruk; F. Ivanović.

Faroe Adaları (3-4-3): M. Lamhauge; O. Faero, G. Vatnhamar, A. Edmundsson; J. Benjaminsen, B. Hendriksson, G. Turi, V. Davidsen; Á. Frederiksen, J. Edmundsson, H. Sørensen.