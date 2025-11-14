Lider Almanya, puansız Lüksemburg karşısında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Grupta liderlik düğümünü çözecek bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan Lüksemburg - Almanya maçı, Stade de Luxembourg'da oynanacak.

Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Emre Tilev üstlenirken, İngiliz hakem J. Brooks düdük çalacak. VAR koltuğunda ise D. England oturacak.

LİDERLİK İÇİN 3 PUAN ŞART!

Maç öncesi A Grubu'nda liderlik yarışı nefes kesiyor. Almanya, 4 maçta topladığı 9 puanla Slovakya'nın averajla önünde lider durumda. 9 puanlı Slovakya da bu akşam Kuzey İrlanda ile oynayacak. "Panzerler"in, son haftaya lider girmek için bu "mutlak kazanılması gereken" maçtan 3 puanla ayrılması şart. Ev sahibi Lüksemburg'un ise 4 maçta 0 puanı bulunuyor ve grupta son 4 maçını da kaybetti. Almanya, 10 Ekim'de evinde oynadığı ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Almanya'nın Sane, Gnabry ve Goretzka gibi yıldızlarıyla sahada olması beklenen maçın kadroları şöyle:

Lüksemburg (5-3-2): A. Moris; L. Jans, M. Martins, S. Korac, D. Carlson, F. Bohnert; C. Martins, M. Olesen, L. Barreiro; D. Sinani, A. Dardari.

Almanya (4-2-3-1): O. Baumann; B. Baku, J. Tah, W. Anton, D. Raum; L. Goretzka, A. Pavlovic; L. Sane, S. Gnabry, F. Wirtz; N. Woltemade.