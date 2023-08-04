Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gurur tablosu! Milli sporcular Emircan Haney ve İpek Tomruk çeyrek finalde

Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda iki milli sporcumuz çeyrek finale kaldı. Milli sporcular Emircan Haney ve İpek Tomruk, makaralı yay kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada erkeklerde Emircan Haney, ABD'den Nick Kappers ve Slovenya'dan Tim Jevsnik'i yenerek çeyrek finale kaldı. Milli sporcu çeyrek finalde Polonya'dan Lukasz Przybylski'yle karşılaşacak.

Kadınlarda ise İpek Tomruk, Danimarka'dan Erica Damsbo, Kolombiya'dan Juliana Lopez Gallego, Meksika'dan Jean Ana Sofia Hernandez'i ve İtalya'dan Elisa Roner'i eleyerek çeyrek final bileti aldı. İpek, çeyrek finalde Tayvan'dan Li Ju Chin'le karşı karşıya gelecek.