Dünyada en çok takipçisi olan futbol kulüpleri listelendi: Türkiye'den bir takım var!
Veri ve analiz platformu Football Benchmark, dünyada en çok takip edilen futbol kulüplerinin listesini yaptı. 20 takımlık listede Türkiye'den bir kulüpte yer aldı.
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Listede Premier Lig'den 6 takım yer alırken, Serie A'dan 4, La Liga'dan 3, Almanya'dan 2, Fransa, Suudi Arabistan, Türkiye, Brezilya'dan birer takım yer aldı.İşte o takımlar:
1 - Real Madrid | 445 milyon
2 - Barcelona | 400 milyon
3 - Manchester United | 232 milyon
4 - PSG | 189 milyon
5 - Manchester City | 172 milyon
6 - Juventus | 161 milyon
7 - Chelsea | 157 milyon
8 - Liverpool | 147 milyon
9 - Bayern Münih | 139 milyon
10 - Arsenal | 110 milyon
11 - Tottenham Hotspur | 105 milyon
12 - Milan | 76 milyon
13 - Atletico Madrid | 70 milyon
14 - Inter | 70 milyon
15 - Borussia Dortmund | 67 milyon
16 - Flamengo | 58 milyon
17 - Al Nassr | 56 milyon
18- Al Ahli | 53 milyon
19 - Galatasaray | 52 milyon
20 - Roma | 41 milyon
Kaynak: Anadolu Ajansı