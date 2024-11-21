Dünyada en çok takipçisi olan futbol kulüpleri listelendi: Türkiye'den bir takım var!

Veri ve analiz platformu Football Benchmark, dünyada en çok takip edilen futbol kulüplerinin listesini yaptı. 20 takımlık listede Türkiye'den bir kulüpte yer aldı.

Sude İnak Sude İnak
Dünyada en çok takipçisi olan futbol kulüpleri listelendi: Türkiye'den bir takım var!
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Listede Premier Lig'den 6 takım yer alırken, Serie A'dan 4, La Liga'dan 3, Almanya'dan 2, Fransa, Suudi Arabistan, Türkiye, Brezilya'dan birer takım yer aldı.İşte o takımlar:

1 - Real Madrid | 445 milyon

2 - Barcelona | 400 milyon

3 - Manchester United | 232 milyon

4 - PSG | 189 milyon

5 - Manchester City | 172 milyon

6 - Juventus | 161 milyon

7 - Chelsea | 157 milyon

8 - Liverpool | 147 milyon

9 - Bayern Münih | 139 milyon

10 - Arsenal | 110 milyon

11 - Tottenham Hotspur | 105 milyon

12 - Milan | 76 milyon

13 - Atletico Madrid | 70 milyon

14 - Inter | 70 milyon

15 - Borussia Dortmund | 67 milyon

16 - Flamengo | 58 milyon

17 - Al Nassr | 56 milyon

18- Al Ahli | 53 milyon

19 - Galatasaray | 52 milyon

20 - Roma | 41 milyon

Kaynak: Anadolu Ajansı

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