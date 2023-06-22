Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Başkan Dursun Özbek, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"GALATASARAY İÇİN EN İYİSİ NEYSE ONU YAPACAĞIZ"

Spor Toto Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'ni temsil edecek olan Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli olmuştu.

Galatasaray’ın gücünü Avrupa’da göstereceğini dile getiren Dursun Özbek şunları söyledi:

- İnşallah, taraftarlarımızın ve Türkiye’nin yüzünü kara çıkarmamak için Şampiyonlar Ligi’nde en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Galatasaray başarıya odaklı bir takım. Dolayısıyla bu yüzümüzü de turnuvada göstermek istiyoruz.

Dursun Özbek'in gündeminde yeni sezon transfer çalışmaları da vardı.

Transferler için yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: