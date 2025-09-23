Dursun Özbek’ten Türk futboluna mesaj: “Türkiye artık bu sporun içindeki kutuplaşmadan kurtulsun”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Rams Park’ta düzenlenen basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 mağlup oldukları maçı hatırlatan Özbek, “Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçımızda Frankfurt’ta beklemediğimiz bir sonuç aldık. Taraftarlarımız, yönetimimiz, bütün Galatasaray camiası böyle bir sonuç beklemiyordu. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Fakat bu bir turnuva. Burada da hedeflerimiz var. Özellikle ilk 8’in içinde daha sonra da ilk 24’ün içinde mutlaka olup Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknik kadroya güvenlerinin tam olduğunu söyleyen Özbek, “Bu kadroyla üç sene peş peşe şampiyon olduk. Bundan sonraki maçlarda Galatasaray’ın beklediği sonuçları alacağımızdan eminiz. Önümüzdeki günlerde bu başarı çizgisini yakalayacağız” diye konuştu.

“TÜRKİYE ARTIK BU SPORUN İÇİNDEKİ KUTUPLAŞMADAN, GERGİNLİKTEN KURTULSUN”

Fenerbahçe’de başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ı telefonla tebrik ettiğini açıklayan Özbek, Türk futbolunda barış ortamı istediklerini vurguladı. “Rakibimizde seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak sportif rekabetin hep sahada kalmasını arzu ettik. Benim arzum bu gerginliğin devam etmemesi. Sportif faaliyetlerimizin kardeşlik duygusuyla sporun birleştirici özelliğine hizmet etmesini istiyorum” dedi.

Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: “Beklentim odur ki rakibimizin yeni yönetimi de bu duygularımıza benzer şekilde cevap versin ve Türkiye artık bu sporun içindeki kutuplaşmadan, gerginlikten kurtulsun. İnşallah bundan sonraki süreçte Türk futbolu daha adaletli, daha keyifli bir ortama kavuşur.”

Galatasaray’ın marka değerini güçlendirmek için tesisleşmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Özbek, Kemerburgaz’daki yeni tesislerin büyük oranda tamamlandığını belirtti: “Galatasaray bir dünya markası. Bu nedenle tesisleşmeyi tamamlamak zorundaydık. Florya’dan Kemerburgaz’a taşındık. A takım yerleşkesi çok güzel oldu, altyapı kısmı da kısa sürede bitecek. Ayrıca stat yanındaki 62 dönümlük arazide basketbol, voleybol salonları, yüzme havuzu ve diğer spor branşlarına hizmet edecek tesisler için çalışıyoruz. Ruhsat aşamasındayız, kısa sürede temel atma törenini yapacağız.”

Bu yatırımların kulüp için tarihi bir adım olacağını vurgulayan Özbek, “Bahsettiğimiz proje Galatasaray’ın yüzyıl projesi olacaktır. Galatasaray’ın sportif olarak marka değerinin yukarıya çıkmasında bu tesisleşme büyük rol oynayacak” ifadelerini kullandı.