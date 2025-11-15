Dzeko'lu Bosna-Hersek, Hagi ve Lucescu'lu Romanya'yı ağırlıyor! İşte maç saati ve yayın bilgileri

Avrupa DK Elemeleri H Grubu'nun 9. haftası, nefes kesen bir "6 puanlık" maça sahne oluyor! 13 puanla 2. sırada yer alan Bosna-Hersek, 10 puanlı en yakın takipçisi ve Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı formda Romanya'yı konuk ediyor.

Grupta kaderi belirleyecek bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 22:45'te başlayacak olan Bosna-Hersek - Romanya maçı, Stadion Bilino Polje'de oynanacak. Bu zorlu 90 dakika, EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Maçın anlatımını Batuhan Engin üstlenirken, İngiliz hakem M. Oliver düdük çalacak. VAR koltuğunda ise M. Salisbury oturacak.

GRUPTA PLAY-OFF DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR!

Maç öncesi H Grubu'nda Avusturya 18 puanla finalleri garantilemiş durumda. Asıl savaş, play-off'u belirleyecek ikincilik koltuğu için yaşanıyor. Bosna-Hersek 13 puanla 2. sırada ve büyük avantaja sahip. 10 puanlı Romanya'nın ise play-off umutlarını son maça taşıyabilmesi için bu deplasmandan mutlak 3 puanla ayrılması gerekiyor. Romanya'nın son 5 maçta 4 galibiyet alarak yakaladığı müthiş form dikkat çekerken, Bosna-Hersek'in son 5 maçtaki (2G, 1B, 2M) istikrarsız grafiği ev sahibi için endişe yaratıyor.

İŞTE İLK 11'LER!

İki takımın teknik direktörleri Sergej Barbarez ve Mircea Lucescu, bu kritik mücadeleye 4-3-3 dizilişiyle çıkmayı tercih etti. Ev sahibi Bosna-Hersek'in en büyük kozu kaptan Edin Dzeko olurken, Romanya'da ise efsane Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin performansı merakla bekleniyor.

Bosna-Hersek (4-3-3): N. Vasilj; A. Malic, N. Katic, D. Burnic, T. Muharemovic; S. Bazdar, B. Tahirovic, E. Bajraktar; A. Dedic, E. Dzeko, A. Memic.

Romanya (4-3-3): I. Radu; A. Ratiu, B. Racovitan, V. Ghita, A. Chipciu; I. Hagi, M. Marin, V. Dragomir; D. Man, D. Birligea, V. Mihaila.

