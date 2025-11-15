Play-off bileti kesinleşti! A Milli Takım, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki kritik 5. maçta, A Milli Futbol Takımımız, sahasında Bulgaristan ile kozlarını paylaştı. Milliler, mücadeleden 2-0'lık net bir skorla galip ayrıldı.

Bursa'da oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar oldukça baskılı bir oyunla başladı. Maçın 17. dakikasında milliler bir penaltı vuruşu kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruş sırasında, Bulgaristan savunmasında görev yapan Hristiyan Petrov'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Nicholas Walsh tereddütsüz beyaz noktayı işaret etti.

Kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, 18. dakikada topu ve kaleciyi farklı köşelere yollayarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

BULGARİSTAN DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın ilk yarısı, Ay-yıldızlı ekibimizin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı. İkinci yarıda, Bulgaristan 58. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Georgi Rusev'in çektiği sert şutta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

Milliler, farkı ikiye çıkaran golü 83. dakikada buldu. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruş organizasyonunda, Bulgaristan savunmasından Atanas Chernev'in yaptığı ters vuruş topu kendi ağlarına göndermesiyle skor 2-0'a geldi.

PLAY-OFF BİLETİ CEPTE

Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılarak play-off'ta mücadele etme hakkını resmen elde etti.

Grupta üst üste 3. galibiyetini hanesine yazdıran A Milli Takım, bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı ve matematiksel olarak grubu 2. sırada tamamlamayı garantileyerek Dünya Kupası için play-off biletini cebine koydu. Misafir ekip Bulgarlar ise 5. maç sonunda da puanla tanışamayarak 4. basamakta yer aldı.

Gruptaki 6. ve son maçında Türkiye, 18 Kasım Salı günü deplasmanda lider İspanya ile bir mücadeleye çıkacak. Bulgaristan ise Gürcistan'ı konuk edecek.