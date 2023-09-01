Ebrar Karakurt kimdir ve nereli? Ebrar Karakut'un boyu kaç?

A Milli Kadın Voleybol takımımızın en önemli ve başarılı oyuncularından olan Ebrar Karakurt'un kim olduğu, aslen nereli olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Peki Ebrar Karakurt kimdir ve nereli? Ebrar Karakut'un boyu kaç?

Ebrar Karakurt kimdir ve nereli? Ebrar Karakut'un boyu kaç?
Ebrar Karakurt kimdir,nereli,boyu kaçtır?
Editör: Nihat Çarboğa
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Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla yeniden gündemde yer alıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Karakurt, başarılarının yanı sıra sık sık özel hayatıylada gündeme gelmektedir.

EBRAR KARAKURT NERELİ VE KAÇ BOYUNDA?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1,96 metredir.

Ebrar Karakurt kimdir ve nereli? Ebrar Karakut'un boyu kaç? - Resim : 1

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Ebrar Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

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Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı.

EBRAR KAARKURT NEREDE OYNUYOR VE NE KADAR KAZANIYOR?

Yakın zamanda takım içinde disiplin sorunu nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddia edilen Ebrar Karakurt, Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad'a katıldı. Ebrar Karakurt rus ekibinden yıllık 800 bin dolar kazanacak.

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