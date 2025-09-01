Ederson’un Fenerbahçe’ye maliyeti açıklandı: Rakam dudak uçuklattı

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Ederson Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya çok yakın. Manchester City, yaklaşık 14 milyon euro karşılığında transfere sözlü onay verdi.

Haberde, Ederson’un menajeri Jorge Mendes’in, Fenerbahçe sportif direktörü Devin Özek ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

TRANSFER ZİNCİRİ: DONNARUMMA’YA YOL AÇILDI

The Athletic’in aktardığına göre, Ederson’un Etihad’dan ayrılmaya hazırlanmasıyla birlikte Manchester City, Paris Saint-Germain’in gözden düşen kalecisi Gianluigi Donnarumma için görüşmelere hız verdi.

PSG, City’nin resmi süreci tamamlayarak Donnarumma transferini Pazartesi gününe kadar bitirmesini bekliyor. Ancak İngiliz ekibinin, PSG’nin 50 milyon euro (£43.2m / $58.3m) civarındaki bonservis talebini karşılamaya sıcak bakmadığı iddia edildi.

EDERSON’UN CITY KARİYERİ

Brezilyalı file bekçisi Ederson, 2017’de Benfica’dan Manchester City’ye transfer olmuştu. İngiliz devinin kalesini koruduğu süre boyunca tüm kulvarlarda 372 maça çıkan Ederson, altı Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.

Son dönemde adı sık sık ayrılık ihtimalleriyle anılan 31 yaşındaki kalecinin, Süper Lig’e transfer olması halinde kariyerinde yeni bir sayfa açacağı ifade ediliyor.

Öte yandan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde gözden düşmesinin ardından PSG’den ayrılma kararını kamuoyuna açıklamıştı. Bu gelişme, Ederson’un City’den ayrılışıyla birleşince Avrupa’da büyük bir transfer zincirinin fitilini ateşlemiş oldu.