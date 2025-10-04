Emre Belözoğlu'ndan kritik açıklama! ‘Başkanla helalleşmeden karar almak istemiyorum’

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor’a 5-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevde bulunduğu süre içinde en kötü performansı sergilediklerini söyledi.

Taraftardan özür dileyen Belözoğlu, “Geldiğimiz günden beri oyun anlamındaki ikinci senem burada. En kötü oyun. Bu anlamda gördüğüm oyuncu grubun enerjisi, oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm, taraftardan bu anlamda özür diliyorum. Sorumluluğu alıyorum” ifadelerini kullandı.

RADİKAL KARARLAR ALINMALI

Takımın ortaya koyduğu futbolun kabul edilemez olduğunu belirten Belözoğlu, “4 tane net bireysel hata var. Bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde bence radikal kararların alınması gerekiyor. Ya oyuncu bazlı ya teknik adam bazlı. Ben bu anlamda gerekli konuşmayı başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim” dedi.

BAŞKANLA HELALLEŞMEDEN BU KARARI ALMAK İSTEMİYORUM

Görevini bırakabileceğinin işaretini veren genç teknik adam, “Bugün yaşamış olduğumuz skorun ötesinde net bir dibe vuruş. Bununla alakalı doğru hareket etmemiz gerekiyor. Ama bunu başkan ve yöneticilerimizle görüşmeden yapmam doğru olmaz. Başkanla helalleşmeden bu kararı almak istemiyorum. Çünkü bu takımın kurulmasında en çok payı olan kişilerden biriyim” diye konuştu.

Taraftarlardan gelen tepkilere de değinen Belözoğlu, “Taraftarımızdan stattan ziyade sokakta bu teveccühü hissediyorum. Bu tepkinin de ne kadar samimi olduğunu görebiliyorum. Benden beklentinin olduğunu gösteriyor. Antalya’yı çok sevdim. Benim yapabileceğim tek şey başkanımızı ve yönetimimizi üzmeden en doğruyu yapmak” dedi.

Belözoğlu, son olarak 8 haftada kaybettikleri puanların telafisi olduğunu belirterek, “Bu takımı tekrar ayağa kaldırmak için en doğru kararı vermek gerek” sözleriyle açıklamasını tamamladı.