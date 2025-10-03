Aydın Efeler’de 19 yaşındaki genç silahla başından vurulmuş halde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda 19 yaşındaki Hamza Turan Y., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2308 Sokak’ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nden emekli polis memuru Ahmet Y.’nin oğlu Hamza Turan Y.’nin odasından silah sesi geldi.

Silah sesini duyarak odaya koşan ailesi, genci yerde başından vurulmuş halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve ulaşan sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hamza Turan Y.’nin ölüm haberi ailesi, yakınları ve komşularını yasa boğarken, polis ekiplerince yapılan ilk incelemede gencin babasının beylik silahı ile yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.