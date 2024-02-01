Emre Mor, Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Emro Mor, Fatih Karagümrük'e kiralandı. Emre, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'te forma giyecek.

Emre Mor, Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

Kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan isimler de netleşmeye devam ediyor.

EMRE MOR FATİH KARAGÜMRÜK'E KİRALANDI!

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu öncesinde Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Emre Mor, yeniden eski takımına kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Emre Mor bu sezon Fenerahçe'de ligde 6 maçta sonradan oyuna girmişti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yle 16'sı ilk 11 olmak üzere 41 resmi maçta forma giyen Emre, 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük'te oynayan Emre, 29 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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