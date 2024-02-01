Emre Mor, Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

Kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılan isimler de netleşmeye devam ediyor.

EMRE MOR FATİH KARAGÜMRÜK'E KİRALANDI!

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonu öncesinde Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Emre Mor, yeniden eski takımına kiralandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Emre Mor bu sezon Fenerahçe'de ligde 6 maçta sonradan oyuna girmişti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yle 16'sı ilk 11 olmak üzere 41 resmi maçta forma giyen Emre, 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük'te oynayan Emre, 29 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.