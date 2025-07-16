Erden Timur'dan Galatasaraylıları üzecek karar

Galatasaraylıların dönmesini beklediği Erden Timur, CNBC-e yayınında “3-4 yıl içinde böyle bir planım yok” dedi. Ailesiyle vakit geçireceğini söyledi.

Erden Timur'dan Galatasaraylıları üzecek karar
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Galatasaray Sportif AŞ eski Başkan Vekili ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, CNBC-e canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen “Futbol tarafında da aktif tarafınızı gördük. Önümüzdeki süreçte yönetim kademelerinde olur musunuz?” sorusuna Erden Timur şu yanıtı verdi:

“Yakın zaman için hiç yok. Önümüzdeki 3-4 sene için söyleyebilirim. Çünkü öteki zaman da insan bilemez. Kısa vadeli hayallerde bile ne olacağını bilemiyoruz. Galatasaray'la ilgilenirken çok mutluyum. Herkesin tutkusunu yaşaması çok güzel bir şey ama oğlumla aram yeni yeni normalleşiyor. Büyürken yoktum. 3 yaz boyunca 1 gün gitmişim. Çocuklarım hiçbir zaman görmemişler beni. Şu anda Galatasaray zaten iyi, böyle gidecek de inşallah. Daha ileride belki olabilir ama şu an için değil.”

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