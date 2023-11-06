beIN SPORTS'un haberine göre dünkü Antalyaspor maçının devre arasında Tayfur Bingöl ile tartışan ve Burak Yılmaz tarafından 2. yarıda görev verilmeyen Eric Bailly bugün yapılan antrenmanda Tayfur Bingöl, Burak Yılmaz ve takım arkadaşlarından özür diledi.

Eric Bailly Özür Diledi! Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Burak Yılmaz da özrün ardından oyunculardan birbirlerine saygılı olmalarını istedi.

Fildişi Sahilli stoper ayrıca Antalyaspor maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve hatasından dolayı özür dilemişti.

Kısa bir açıklama yapan Bailly, "Rekabet gerilimi bizi daha fazla başarılı olmaya itiyor ve bu da hepimizin istediği şey. Hepimiz kazanmayı ve en iyisini istiyoruz. Hatamdan dolayı teknik direktörden, takım arkadaşlarımdan ve Beşiktaş ailesinden özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.