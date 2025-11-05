Erol Bulut: “Bu armaya ihanet edenin yeri yoktur” | Antalyaspor’da bilgi sızdırma açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Eyüpspor maçının ardından gündeme gelen “bilgi sızması” iddialarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Bulut, yaptığı açıklamada kulübün itibarını korumakta kararlı olduklarını belirterek, “Kulübümüzün itibarını zedeleyen, takımımıza zarar veren hiç kimseyle aynı ortamda bulunmam. Bu takımda dürüst, emek veren, yüreğini ortaya koyan herkesin yeri vardır; ancak bu armaya ihanet edenin yeri yoktur” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN BİLGİNİN SIZMASI”

Bulut, takımların rakipleriyle ilgili bilgi almalarının doğal olduğunu, ancak önemli olanın içeriden bilgi sızmasının önlenmesi olduğunu vurguladı:

“Doğal olarak herkes rakibiyle ilgili bilgi almaya çalışıyor. Önemli olan bilgi almak değil, bizim içimizden bilginin sızması. Bizim içimizdeki haini bulmamız gerekiyor. Rakip bilgi alır, nasıl değerlendirir o onların işi. Benim amacım içimizdeki kişiyi bulabilmek.”

“BUNU SÖYLEYEN KİŞİYİ AÇIKLAMAK ZORUNDA KALACAĞIM”

Başakşehir maçı öncesinde yaşanan bir diyalogdan kendisine bilgi ulaştığını belirten Bulut, şunları söyledi:

“Bizim analizciye gelen bilgide, takımdan önce rakip takıma bilgiler gittiği söylenmiş. Biz içimizdeki kişiyi bulamadık ama bunu bize söyleyen kişiyi açıklamak zorunda kalacağım. Çünkü açıklamazsam herkes ‘Erol Hoca bir şey attı ortaya, ispatlaması lazım’ diyecek. Elimde olmayan bir şeyi konuşmam. Burada daha önce çalışan, şu an başka kulüpte görev yapan Hüseyin isminde eski analizciden geldi bu bilgi.”

“BİZİM AÇIKLADIĞIMIZ YANLIŞ BİR ŞEY YOK”

Bulut, diğer kulüplerle herhangi bir sorunlarının olmadığını belirterek, “Bizim tek amacımız, içimizdeki yanlış kişiyi bulmak. Hiçbir kulübü zor durumda bırakacak bir açıklama yapmadık. İçimizde yanlış biri olduğu ortaya çıktıysa onu tespit etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ MAÇINDA TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ”

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili de konuşan Bulut, “Beşiktaş geniş ve güçlü bir kadroya sahip. Teknik direktörleri kırmızı kart görmüş olabilir ama ekibiyle hazırlanacaktır. Bizim amacımız puan ya da puanlar almak. Evimizde oynayacağız, taraftarımızın desteğini bekliyoruz” diye konuştu.