Faroe Adaları - Çekya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12 Ekim 2025 Pazar akşamı oynanacak olan Faroe Adaları - Çekya karşılaşması saat 19.00’da başlayacak.

Mücadele Türkiye’de EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

FAROE ADALARI'NDA MORALLER YÜKSEK

Teknik direktör Eyoun Klakstein yönetimindeki Faroe Adaları, grupta gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Son 5 maçında 3 galibiyet elde eden ada temsilcisi, geçtiğimiz hafta Karadağ’ı 4-0 mağlup ederek güçlü bir çıkış yaptı. Bu sonuç, takımı grubun üçüncü sırasına taşıdı.

Faroe Adaları sahaya 3-4-3 dizilişiyle çıkacak. Kalede M. Lamhauge, savunmada O. Færø, G. Vatnhamar ve A. Edmundsson görev alacak. Orta sahada kaptan V. Davidsen, H. Sørensen, B. Hendriksson ve J. Danielsen gibi tecrübeli isimler forma giyecek. İleri uçta ise hücum hattını Á. Frederiksen, J. Edmundsson ve G. Turi oluşturacak.

ÇEKYA LİDERLİK YARIŞINDA

Diğer tarafta Ivan Hasek yönetimindeki Çekya, grup lideri Hırvatistan’la aynı puana sahip. 13 puanla ikinci sırada yer alan ekip, bu deplasmandan 3 puanla dönerek zirveye ortak olmayı hedefliyor.

Son maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Çekya, önceki karşılaşmalarda Karadağ ve Suudi Arabistan karşısında etkili oyunuyla dikkat çekmişti.

Çekya sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkacak. Kalede M. Kovar, savunmada Coufal, Vitik, Krejci ve Jemelka görev yapacak. Orta sahada kaptan Tomas Soucek ile Lukas Cerv, takımın dengesini sağlayacak. Hücum hattında Cerny, Sulc ve Kusej forma giyerken, en uçta gol umudu Matej Vydra yer alacak.

Zorlu mücadelenin hakemliğini İtalya Futbol Federasyonu’ndan A. Colombo üstlenecek. Yardımcı hakemler G. Baccini ve D. Imperiale, dördüncü hakem ise A. Di Paolo olacak. VAR’da D. Doveri görev alacak.

Grup L’de Hırvatistan ve Çekya 13’er puanla zirvede yer alıyor. Faroe Adaları ise 9 puanla üçüncü sırada. Bu nedenle ada ekibi, alacağı galibiyetle puan farkını kapatarak grupta büyük bir sürprize imza atabilir.