Felipe Luis Futbolu Bırakıyor!

Avrupa'da Atletico Madrid ve Chelsea gibi kulüplerin formasını giyen Filipe Luis sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı

Felipe Luis Futbolu Bırakıyor!
Felipe Luis Futbolu Bırakıyor!

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan 38 yaşındaki futbolcu, pazar günü Maracana'da oynanacak Flamengo-Cuiaba maçında son kez sahne alabilir.

Filipe Luis daha önce 45 yaşına futbol oynamayı planladığını ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bunun artık mümkün olmadığını ifade etti.

Kariyerinde toplamda 692 maça çıkan Filipe Luis, 44 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

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