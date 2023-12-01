Sivasspor'un Hedefi 10 Milyon Euro!

Sivasspor genç yetenekleri Emre Gökay ve Yunus Emre Konak'tan en az 10 milyon euro gelir hedefliyor.

Sivasspor'un Hedefi 10 Milyon Euro!
Sivasspor'un Hedefi 10 Milyon Euro!

Sivasspor’un 4 yıl önce başlattığı akademi projesinin meyveleri olarak Türk futbolunun vitrinine çıkan Yunus Emre Konak ve Emre Gökay birçok kulübün radarında yer alıyor.

Fanatik'in haberine göre Sivasspor altyapısından yetişip hem Süper Lig’de hem de altyaş milli takımlarında dünyaca ünlü scoutların ilgisini çekmeyi başaran oyuncular için şimdiden Sivasspor’a teklifler gelmeye başladı.

Şimdilik gelen önerileri bekleten kırmızı-beyazlı yönetim, iki oyuncunun fiyatını belirledi. Sivasspor, Yunus Emre Konak ve Emre Gökay’dan toplamda 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Her iki futbolcuyla ilgili 5 milyon euro’nun altında gelen tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi.

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