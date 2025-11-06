Fenerbahçe Avrupa’da kritik deplasmanda! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın dikkat çeken maçında Fenerbahçe, zorlu Viktoria Plzen deplasmanına çıkıyor. İşte maç saati ve yayın bilgileri...
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Viktoria Plzen, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor.
Doosan Arena’daki karşılaşma bugün saat 23.00’te, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.
Ev sahibi Plzen, müthiş bir form grafiğiyle sahaya çıkıyor. Teplice’yi 2-1, Roma’yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Plzen, son 5 maçında 5 galibiyet aldı ve Avrupa Ligi’nde namağlup ilerliyor.
Fenerbahçe cephesinde ise son haftalarda moraller yerinde. Beşiktaş, Gaziantep FK, Stuttgart ve Karagümrük karşısında üst üste galibiyetler alan sarı-lacivertliler, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle çıkışını sürdürüyor.
İLK 11’LER
Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Cerv, Valenta, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinmi
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Talisca, Oğuz, Szymanski, En-Nesyri