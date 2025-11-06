Fenerbahçe Avrupa’da kritik deplasmanda! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Viktoria Plzen, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlıyor.

Doosan Arena’daki karşılaşma bugün saat 23.00’te, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

Ev sahibi Plzen, müthiş bir form grafiğiyle sahaya çıkıyor. Teplice’yi 2-1, Roma’yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Plzen, son 5 maçında 5 galibiyet aldı ve Avrupa Ligi’nde namağlup ilerliyor.

Fenerbahçe cephesinde ise son haftalarda moraller yerinde. Beşiktaş, Gaziantep FK, Stuttgart ve Karagümrük karşısında üst üste galibiyetler alan sarı-lacivertliler, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle çıkışını sürdürüyor.

İLK 11’LER

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Cerv, Valenta, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinmi

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Talisca, Oğuz, Szymanski, En-Nesyri