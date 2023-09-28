Fenerbahçe Başakşehir virajında! İşte ilk 11'ler

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin ligde 15 puanı bulunuyor.

Ligde oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir ise 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Başakşehir Virajında!

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

RAMS Başakşehir'de ise erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bu maçta görev alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie, İstanbul ekibindeki diğer eksik isimler.

İşte İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku,Oosterwolde , İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima,Deniz, Berkay, Aleksic, Serdar, Pelkas, Piatek.