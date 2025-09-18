Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi. Sarı-lacivertli kulüp ve Karagümrük de disipline gönderildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, bugün yapılan toplantının ardından PFDK’ya sevk kararlarını açıkladı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“1- Fenerbahçe Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- Fatih Karagümrük Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük – RAMS Başakşehir Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ali koç
