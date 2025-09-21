Fenerbahçe başkanını seçiyor! İlk sonuçlar geldi

Fenerbahçe camiasının merakla beklediği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da sandıklar açılmaya başlandı.

Fenerbahçe Kulübü’nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci oturumu bugün yapıldı. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Ali Koç ile iş insanı Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

Saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. 50 sandıkta yapılan seçimde toplam 24 bin 800 üye oy kullandı. 

İLK SONUÇLAR AÇIKLANDI

Oy verme işleminin bitmesiyle birlikte sandıklar açılmaya başlandı. Divan başkanının öncülüğünde yapılan ilk sayımda 50 sandıktan yalnızca biri açıldı.

Açılan sandık: 35/50 

Sadettin Saran: 7.695
Ali Koç: 7.389

