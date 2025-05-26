Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede olacak?

Bu büyük başarı sonrası Fenerbahçeliler kutlama için gün sayıyor. Takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve teknik heyet, 26 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’a dönecek. Taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu paylaşmak için 27 Mayıs Salı günü kutlamalara davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndan üstü açık otobüsle hareket edecek. Bostancı’dan başlayacak kortej, Göztepe Parkı’na kadar ilerleyecek. Burada kurulacak özel platformda binlerce taraftarımızla birlikte Avrupa şampiyonluğumuzu coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarını, bu tarihi ana tanıklık etmeye ve bu büyük gururu hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz.”

Şampiyon İstanbul’a dönüyor

Fenerbahçe Beko, bugün saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapacak. Taraftarlar, şampiyon takımı karşılamak için havalimanında da bir araya gelecek.

Sarı-lacivertliler, 2017’de İstanbul’da düzenlenen Final Four’da elde ettikleri ilk EuroLeague zaferinin ardından, bu kez Abu Dabi’de kupayı ikinci kez müzesine götürerek Türk basketbol tarihine bir kez daha adını altın harflerle yazdırdı.