Uzman isim açıkladı: İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?

Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, megakentte yağışların özellikle gün ortasında etkili olacağını ve akşam saatlerine kadar aralıklı şekilde süreceğini belirtti. Yağışların yarın kısa bir mola vermesi bekleniyor. Ancak çarşamba gününden cumartesiye kadar gök gürültülü sağanakların yeniden etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların bu süreçte 20-21 derece dolaylarında seyredeceğini belirten Sürmeli, yaz mevsimine ait 26-27 derece seviyelerine ise haziran ayının ilk günlerinden sonra ulaşılacağını aktardı.

çamurlu yağmur uyarısı: toz taşınımı etkili olacak

Aynı yağışlı sistemin Ege Bölgesi’nde, özellikle İzmir çevresinde de etkili olacağı belirtilirken, yarın bu bölgede de kısa süreli bir yağış molası bekleniyor. Haziranın ilk günleriyle birlikte İzmir’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, batıdan gelen serin hava dalgası kademeli olarak doğuya ilerleyecek ve beraberinde yağışları da taşıyacak. Öte yandan, atmosferdeki yoğun toz taşınımı nedeniyle yağmurların çamurlu şekilde yeryüzüne inebileceği uyarısı yapıldı.

Haziranın başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklık artışlarının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.