Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim imzaya geliyor

Fenerbahçe, PSG’nin yıldız ismi Marco Asensio transferinde mutlu sona çok yakın. Başkan Ali Koç’un doğrudan yürüttüğü görüşmeler sonrası Fransız deviyle anlaşma sağlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim imzaya geliyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Marco Asensio’yu kadrosuna katmak üzere. Fanatik’e göre, Sarı-Lacivertliler, Avrupa’dan birçok kulübün devrede olduğu transfer yarışında Inter gibi güçlü takımları geride bırakarak öne geçti.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI

Transfer süreci Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un doğrudan yürüttüğü görüşmeler sayesinde hız kazandı.

PSG ile yapılan bonservis pazarlığında 15 milyon Euro civarındaki teklif kabul edildi.

VİLLASI BİLE HAZIR

Sarı-Lacivertli yönetim, 29 yaşındaki İspanyol yıldız Marco Asensio’ya 11 milyon Euro maaş teklif etti. Oyuncunun İstanbul’da konaklayacağı villa bile hazırlandı.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda görmeyi çok istediği Asensio’nun bu hafta içinde İstanbul’a getirilmesi ve sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Marco Asensio’nun transferi, Fenerbahçe’nin Süper Lig ve Avrupa hedeflerini daha da yukarı taşıyacak.

Jose Mourinho’nun oyuncuyu 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşündüğü belirtiliyor.

Asensio’nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe’nin hücum hattında ciddi bir güç artışı yaşanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında PSG forması giyen, ikinci yarısında ise Aston Villa’ya kiralanan Marco Asensio, toplamda 37 resmi maça çıktı, 10 gol attı, 5 asist yaptı.

2.7 milyon kişi valizini topladı! İşte 2024’te en çok göç alan ve veren iller2.7 milyon kişi valizini topladı! İşte 2024’te en çok göç alan ve veren illerYurt
İstanbul’da kültür rüzgarı! Konserden tiyatroya, sergiden sinemaya dopdolu bir hafta sizi bekliyorİstanbul’da kültür rüzgarı! Konserden tiyatroya, sergiden sinemaya dopdolu bir hafta sizi bekliyorKültür Sanat
fenerbahçe Paris Saint-Germain
Günün Manşetleri
“Vatan Partisi o gece en öndeydi”
20 ilde FETÖ operasyonu!
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken açıklamalar
20 bin Euro’luk rüşvet pazarlığı kayda alındı, Şile Belediyesi’ndeki skandal büyüyor
719 LGS birincisi iddiasına MEB'den suç duyurusu!
“Silahlar bırakıldı, yeni bir dönem başlıyor”
Doğu Perinçek süreci değerlendirdi
Terör bitti, Türk Milleti yeni yüzyılın mimarı olacak
ULUSAL KANAL IRAK’TAN BİLDİRİYOR!
Çok Okunanlar
14 Temmuz'da sıcak ve sağanak bir arada 14 Temmuz'da sıcak ve sağanak bir arada
Altın haftaya nasıl başladı? Altın haftaya nasıl başladı?
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
2.7 milyon kişi valizini topladı! 2.7 milyon kişi valizini topladı!
600 bin kamu işçisine zam masada 600 bin kamu işçisine zam masada