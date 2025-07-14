Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim imzaya geliyor

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Marco Asensio’yu kadrosuna katmak üzere. Fanatik’e göre, Sarı-Lacivertliler, Avrupa’dan birçok kulübün devrede olduğu transfer yarışında Inter gibi güçlü takımları geride bırakarak öne geçti.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI

Transfer süreci Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un doğrudan yürüttüğü görüşmeler sayesinde hız kazandı.

PSG ile yapılan bonservis pazarlığında 15 milyon Euro civarındaki teklif kabul edildi.

VİLLASI BİLE HAZIR

Sarı-Lacivertli yönetim, 29 yaşındaki İspanyol yıldız Marco Asensio’ya 11 milyon Euro maaş teklif etti. Oyuncunun İstanbul’da konaklayacağı villa bile hazırlandı.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda görmeyi çok istediği Asensio’nun bu hafta içinde İstanbul’a getirilmesi ve sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Marco Asensio’nun transferi, Fenerbahçe’nin Süper Lig ve Avrupa hedeflerini daha da yukarı taşıyacak.

Jose Mourinho’nun oyuncuyu 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşündüğü belirtiliyor.

Asensio’nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe’nin hücum hattında ciddi bir güç artışı yaşanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında PSG forması giyen, ikinci yarısında ise Aston Villa’ya kiralanan Marco Asensio, toplamda 37 resmi maça çıktı, 10 gol attı, 5 asist yaptı.