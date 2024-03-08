Fenerbahçe çeyrek final kapısını araladı! Sarı-lacivertliler Union Saint-Gilloise'yı 3-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Turun ilk ayağındaki karşılaşmalar tamamlanırken, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak yoluna devam eden Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.

RSC Anderlecht Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip baskılı başlarken bu dönemde rakibine net pozisyon vermeyen Fenerbahçe, 20. dakikada Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Golden sonra oyun üstünlüğünü de ele geçiren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan ve bu yarıda da üstünlüğünü ortaya koyan Fenerbahçe, 84. dakikada Oosterwolde ve 90+4. dakikada Tadic'in penaltıdan kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı öncesinde Belçika'dan 3-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, turnuvada çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti.

BATSHUAYI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, kendi ülkesinin takımı olan Union Saint-Gilloise karşısında takımının ilk golünü atarak gollerine devam etti.

Bu sezon Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda ise 6 golü bulunan 30 yaşındaki oyuncu, Konferans Ligi'nde de 5 gol atmayı başarmıştı.

ÇAĞLAR OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

33. dakikada kendisini yere bırakan Çağlar, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından oyundan alındı. Çağlar'ın yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

FRED DE KARŞILAŞMAYI TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred de karşılaşmayı tamamlayamadı. Uzun süreli sakatlığının ardından ilk defa ilk 11'de maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 65. dakikada kenara değişiklik istediği yönünde işaret yaptı. 68. dakikada kenara gelen Fred'in yerine Krunic oyuna dahil oldu.

Oyuna sonradan giren Krunic, rövanş maçında cezalı duruma düştü. Milan'da oynadığı dönemde Avrupa kupalarında 2 sarı kartı bulunan 30 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı hale geldi.

OOSTERWOLDE YILDIZLAŞTI

Çağlar Söyüncü'nün sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının ardından kalan bölümde stoperde sol bek Jayden Oosterwolde görev yaptı. Oosterwolde'den boşalan sol bek pozisyonuna ise Çağlar'ın yerine oyuna giren Ferdi Kadıoğlu geçti.

Mücadelede takımının 2. golünü atan Oosterwolde, bu sezon 2 golünü de Avrupa kupalarında kaydetmiş oldu. Hollandalı futbolcu, ilk günü Twente ile oynanan karşılaşmada atmıştı.

SAINT-GILLOISE'DE AMOURA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Union Saint-Gilloise'ın Cezayirli oyuncusu Mohamed Amoura, 14 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

Karşılaşma öncesinde Avrupa kupalarında 2 sarı kartı bulunan hücum oyuncusu, 45. dakikada sarı kart görerek üçüncü sarı kartına ulaştı. Amoura, Kadıköy'deki müsabakada görev yapamayacak.

KARŞILAŞMANIN BAŞINDA OYUN DURDU

Union Saint-Gilloise ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın hemen başında sahaya meşaleler ve havai fişekler atıldı.

Hakemin başlama düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölümden sahaya atılan maddeler nedeniyle Joao Pinheiro maçı durdurdu ve anons yapıldı.

Kale arkasının temizlenmesinin ardından oyun kaldığın yerden devam etti.

İSMAİL KARTAL'DAN MAÇ SONU DEĞERLENDİRMESİ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, rakiplerine dair en küçük detayları dahi iyi çalıştıklarını belirtti.

Oyunculara rakibi ezberlettiklerini aktaran Kartal, "Bu akşam burada dirençli, organize bir rakibimiz vardı. Onlara karşı nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili planlar yaptık. En doğru planın bu akşam oynadığımız olduğuna karar verdik ve bu oyun üzerinde çalıştık. Sonuçta yapmış olduğumuz çalışmalarımızın karşılığını aldık. Oyuncularım taktik disipline bağlı kaldı. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyet, ülke puanı için de çok önemliydi. Taraftarlarımıza bu galibiyetin büyük moral olduğunu söyleyebilirim. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

İsmail Yüksek'in enerjisi yüksek bir oyuncu olduğunu ifade eden Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

- İsmail gerçekten çok güçlü, savaşçı bir oyuncumuz. Onunla sezon başından beri konuşuyoruz. Onu daha efektif nasıl kullanabiliriz, daha fazla nasıl geliştiririz diye sürekli konuşuyoruz. İsmail sezon başından bugüne kadar kendisinin de güçlü oyuncu olmasıyla ve çalışarak buralara hak ederek geldi. İsmail bizim için ve Türk futbolu için çok önemli oyuncu. Önü de açık, kendisini çok daha güzel günler bekliyor. Çok önemli bir sakatlığının olduğunu düşünmüyorum.

İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu yerine Jayden Oosterwolde tercihine ilişkin bir soruya ise "Bu akşamki tercihimi atletizmine güvenerek, yüksek performansta bize katkı sağlayacağına inandığım için Jayden'dan yana yaptım. Sezon başından bu yana sol bekte ve stoperde gelişimine ekip arkadaşlarıma büyük katkı sağladık. Oosterwolde, çalışmayı, oynamayı seven, söylediklerimi dikkate alan bir oyuncu. Kendisi de çalışmasıyla gelişimine büyük katkı sağladı. Geleceği parlak, büyük oyuncular içine girebileceğini düşünüyorum. Birçok büyük Avrupa kulübü Oosterwolde'yi takip ediyor. Oosterwolde çalışmalarının karşılığını aldı." yanıtını verdi.

Rekorlarla ilgilenmediğinin de altını çizen Kartal, "Ben sadece rekorlar, rakamlar değil takımımın başarısı için uğraşıyorum. Bu güzel sonuçlar, kırdığımız rekorlarda kalmak istemiyorum. Her geçen gün takımı, oyuncuları daha fazla ne kadar geliştirebilirim, Türk futboluna nasıl bir katkı verebilirim ve oyun gücümüzü daha iyiye nasıl getirebilirim benim düşüncem bu. Zaman zaman düşüşler oldu. Sakatlıklar dönemini sancılı geçirdik. Sakatların dönmesiyle sezon başına dönmeye başladık. Bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kompakt oynayarak deplasmanda gol yemediklerini kaydeden Kartal, kendilerini organizasyonun en favori takımlarından gördüklerini de sözlerine ekledi.