Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan

Trendyol Süper Lig'de heyecan 5. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla haftaya liderlik koltuğunda girmişti.

Kasımpaşa ise ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa, topladığı 5 puanla haftaya 8. sırada girmişti. Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Kasımpaşa kazandı. Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK OSAYI-SAMUEL

Fenerbahçe'de bileğinde sakatlık bulunan Bright Osayi-Samuel henüz iyileşmedi. Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Brekalo, Nuno da Costa

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

İKİ TAKIM 43. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 43. kez rakip olacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 42 lig maçında Fenerbahçe 34 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 106 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa ise 38 gol kaydetti.

DEPLASMANDA DA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 20 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bu maçların 18'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla ayrıldı.

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda beraberlik çıkmadı.

Fenerbahçe'nin attığı 55 gole, lacivert-beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi.