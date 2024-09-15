Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 5 golle geçti! Sarı-kırmızılılar liderlik koltuğuna oturdu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar müsabakayı 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 5-0 kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'un ardından Çaykur Rizespor'u da mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Puanını 12'ye yükselten Cimbom liderlik koltuğuna oturdu.

OSIMHEN VE JAKOBS İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un görev verdiği iki futbolcu da sarı-kırmızılı forma altında ilk resmi maçlarına çıktı.

Galatasaray'ın ertelenen Gaziantep FK mücadelesinden sonra transfer ettiği Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai, 17 Eylül Salı günü oynanacak Gaziantep FK maçında kurallar gereği forma giyemeyecek.

GABRIEL SARA İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gabriel Sara, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı.

Brezilyalı orta saha, 49. dakikada rakip ağları havalandırarak yeni takımıyla ilk gol sevincini yaşadı.

BARIŞ 3. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Çaykur Rizespor karşısında takımının son golünü atan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı.

Barış Alper Yılmaz, ligdeki TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında da birer kez ağları havalandırmıştı.

GALATASARAY'DAN 4 MAÇTA 14 GOL

Galatasaray, Süper Lig'deki son iki karşılaşmasında 10 kez topu rakip ağlarla buluşturdu.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 4. haftasında Adana Demirspor'u 5-1, 5. haftada da Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Galatasaray, ligin ilk 2 haftasında oynadığı Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor mücadelelerinde de 2'şer gol kaydetmişti.

BU SEZON İLK KEZ GOL YEMEDİ

Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde gol görmedi.

Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de de Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'dan da birer gol yedi.

6'ŞAR OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Karşılaşmada iki takım da altışar oyuncu değişikliği yaptı.

Çaykur Rizespor'un Özbek futbolcu Husniddin Alikulov'un beyin sarsıntısı nedeniyle oyuna devam edemezken, kurallar gereği iki takım da fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı elde etti.

Müsabakada hem Çaykur Rizespor hem de Galatasaray, altışar oyuncu değiştirdi.

ÇAYKUR RİZESPOR KÖTÜ GİDİŞİ DURDURMADI

Galatasaray ve Fenerbahçe'den 5'er gol yiyen Karadeniz ekibi, Kasımpaşa maçında da kalesinde 1 gol gördü.

Ligdeki ilk maçında Başakşehir ile berabere kalan ve ikinci maçında Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başaran Çaykur Rizespor, sonraki maçlarında Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Galatasaray'a kaybetti.