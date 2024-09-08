Fenerbahçe, Filip Kostic transferini açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Sırp futbolcu Filip Kostic'in transferi ile ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe, Kostic'in kiralık transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/K45JC17O0s — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 8, 2024

FILIP KOSTIC KİMDİR?

Sırp futbolcu Filip Kostic, futbola ülkesinin takımlarından Radnicki'de başladı. Daha sonra Groningen'in yolunu tutan Kostic, buradaki üç sezonunun ardından Almanya macerasına başladı.

Kostic, sırasıyla Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt formalarını giydi. 2022/23 sezonunda Juventus'a transfer olan Sırp oyuncu, Torino ekibinde 87 maça çıktı ve 3 gol 15 asiste imza attı.