Fenerbahçe, Filip Kostic transferini açıkladı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Kostic'in transferi konusunda kulübü Juventus ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kostic'in İstanbul'a geleceği de ifade edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, Sırp futbolcu Filip Kostic'in transferi ile ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe, Kostic'in kiralık transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 8, 2024
Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/K45JC17O0s
FILIP KOSTIC KİMDİR?
Sırp futbolcu Filip Kostic, futbola ülkesinin takımlarından Radnicki'de başladı. Daha sonra Groningen'in yolunu tutan Kostic, buradaki üç sezonunun ardından Almanya macerasına başladı.
Kostic, sırasıyla Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt formalarını giydi. 2022/23 sezonunda Juventus'a transfer olan Sırp oyuncu, Torino ekibinde 87 maça çıktı ve 3 gol 15 asiste imza attı.